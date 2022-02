கமல் விலகியதால் பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இருந்து வெளியேறினாரா வனிதா... அவரே சொன்ன விளக்கம்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இருந்து வனிதா விஜயக்குமார் பாதியிலேயே வெளியேறினார். இதற்கு என்ன காரணம் என பல விதமாக தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில், தான் வெளியேறியதற்கு என்ன காரணம், எதனால் அந்த முடிவை எடுத்தேன் என வனிதா விஜயக்குமாரே பேட்டி ஒன்றில் கூறி உள்ளார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பம் முதலே பரபரப்பை கிளப்பி வந்த வனிதா விஜயக்குமார், ஃபைனல்ஸ் வரை போவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் மூன்றாவது வாரத்திலேயே தானே பிக்பாசிடம் சென்று, தான் போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்தார் வனிதா விஜயக்குமார். முதலில் சமாதானம் செய்த பிக்பாஸ், பிறகு ஓகே சொல்லி அவரை அனுப்பி வைத்து விட்டார். வெளியே வந்த பிறகு வனிதா அளித்த பேட்டி விபரம் இதோ.

English summary

After walking out of Bigg Boss Ultimate, Vanitha Vijayakumar openly talks about what happened inside Bigg Boss's house. She shared the real reason behind her walkout decision. She also said Ramya Krishnan was not a reason for her decision.