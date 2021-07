ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எல்லோரும் செமயா கலாய்பாங்க ... சார்பட்டா பரம்பரை நாயகி துஷாரா விஜயன் !

சென்னை : பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ள சார்பட்டா பரம்பரை ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் நனைந்து வருகிறது.

இதில் கதாநாயகியாக நடித்து தமிழ் ரசிகர்களின் கனவுக் கன்னியாக மாறியுள்ளார் இப்படத்தின் ஹீரோயின் துஷாரா விஜயன்.

சார்பட்டா பரம்பரை பற்றிய பேட்டி ஒன்றில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி களுக்கு நடிகை துஷாரா விஜயன் சுவாரசியமான பதில்களை அளித்துள்ளார்

English summary

Dindigul based Dushara Vijayan is elated over the success of Sarpatta Parambarai movie. She has acted in Mariamma role in the movie and recieving big praises for her role.