அஜித்திற்கு வில்லனாக நடிக்க ஆசை...இதை சொல்லிருக்காங்க பாருங்க

சென்னை : இனி அஜித் நடிக்க போகும் ஏதாவது ஒரு படத்தில் அவருக்கு வில்லனாக நடிக்க வேண்டும் என ஆசைப்படுவதாக வளர்ந்து வரும் இளம் ரொமான்டிக் ஹீரோ ஒருவர் கூறி உள்ளார். இது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

டைரக்டர் சுமந்த் ராதாகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன், பிரியா பவானிசங்கர், நாசர், சதீஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் ஹாஸ்டல். இந்த படம் 2015ல் மலையாளத்தில் வெளிவந்த Adi Kapyare Kootamani என்ற படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காகும். இந்த படத்திற்கு போபோ சஷி இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Ashok selvan, Priya Bhavanishankar starred hostel movie will be released on April 28th. Now Ashok Selavn and Priya Bhavanishankar gave exclusive interview to tamil Filmibeat. In their interview, Ashok Selvan expressed that he wished to play a Villain for Ajith in one of his future project.