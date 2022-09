மக்களுக்காக சினிமா எடுக்கணும்.. வியாபாரத்துக்காக எடுக்கக்கூடாது.. நடிகர் சின்னி ஜெயந்த்!

சென்னை: இயக்குநர் சாம் ஆன்டன் இயக்கத்தில் நடிகர் அதர்வா, தான்யா ரவிச்சந்திரன், அருண்பாண்டியன், சின்னிஜெயந்த் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம் ட்ரிகர்.

காமெடி கலந்த ஆக்ஷன் படமான ட்ரிகர் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆவலை தூண்டியுள்ளது.

இப்படத்தில் நடித்த நடிகர் சின்னிஜெயந்த் நமது பிலிம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Trigger is a film directed by Sam Antony and starring actors Atharva, Tanya Ravichandran, Arunpandian and Chinni jayanth. Action-comedy movie Trigger has created a lot of excitement among the fans. Actor Chinni jayanth, who acted in the film, gave a special interview to our FilmBeat channel.