எல்லா பிரச்சனையிலும் கடவுள் எனக்கு உதவி செய்கிறார்.. நான் ரொம்ப லக்கி கேர்ள்.. பூரிப்பில் டிடி!

சென்னை: நடிகை குஷ்புவின் அவினி சினிமேக்ஸ் தயாரிப்பில் சுந்தர்.சி. இயக்கத்தில் நடிகர் ஜீவா, மாளவிகா சர்மா, யோகிபாபு, டிடி நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் காபி வித் காதல்.

இப்படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ் அக்டோபர் 7ம் தேதி வெளியிடுகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் புரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் டிடி கலந்து கொண்டார்.

இந்நிலையில் டிடி நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

வாரிசு, துணிவு படத்துடன் மோதும் பிரபாஸின் 'ஆதி புருஷ்' ஐமேக்ஸ்-3-D படம்..அயோத்தியில் டீசர் வெளியீடு

English summary

Red Giant Produced, and Sundar C directed, Coffee with Kaadhal Movie Is going to Release in theatres on October 7. Before release, this movie promotional event happened recently Actor Divyadharsini gave a special interview to our filmibeat channel is here.