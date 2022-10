ஹக்கிங்,கிஸ்ஸிங் எல்லாமே இருக்கு.. சினேகா நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க..பிரசன்னா சொன்ன சுவாரஸ்யம்!

சென்னை: பாலாஜி மோகன் தயாரிப்பில் விக்னேஷ் விஜயகுமார் இயக்கத்தில் பிரசன்னா, கனிகா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ளது Mad Company வெப்சீரிஸ்.

இந்த வெப்சீரிஸ் ஆஹா ஒடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகியுள்ளது. நீண்ட கால இடைவெளிக்குப்பின் கனிகா இந்த சீரிஸில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்த வெப் தொடரின் இயக்குநர் விக்னேஷ் விஜயகுமார், நடிகர் பிரசன்னா மற்றும் சர்வா ஆகியோர் நமது பிலிம் ஃபீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

ஜி.பி.முத்துக்கு நீதி கிடைத்தது..தனலட்சுமி வெளியேற்றப்பட்டார்..

English summary

Mad Company is a web series produced by Balaji Mohan and directed by Vignesh Vijayakumar starring Prasanna and Kanika. This webseries is telecasted on Aha OTT platform. Kannika acted in this series after a long gap. In this case, the director of this web series Vignesh Vijayakumar, actor Prasanna and Sarva have given a special interview to our film feed channel here.