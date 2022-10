எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாது.. ஃபீல் பண்ணும் குழந்தை நட்சத்திரம் விருத்தி விஷால்!

சென்னை: அவனி சினிமேக்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் சுந்தர்.சி. இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் காபி வித் காதல்.

இப்படத்தில் ஜெய், ஜீவா, யோகி பாபு, மாளவிகா சர்மா, டிடி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் இப்படத்தை அக்டோபர் 7ம் தேதி வெளியிடுகிறது.

Produced by Avani Cinemax and directed by Sundar C,The film directed by Coffee With Kadhal is having more expecations among the fans. With 1.5 million followers on social media, Vriddhi Vishal is currently making her debut as a child star in Coffee With Kadhal. Here You can find the exclusive interview with Vriddhi Vishal.