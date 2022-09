அந்த எண்ணம் இல்லை.. டாக்டர் பட்டம் வாங்கின கையோட யுவன் சொன்ன விஷயத்தை கவனிச்சீங்களா?

சென்னை: வின்னர் படத்தை தொடர்ந்து சுந்தர்.சி இயக்கும் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா தற்சமயம் இசையமைக்கிறார்.

வின்னர் படத்தில் பாடல்கள் அனைத்துமே சூப்பர் ஹிட் ஆனது. இப்போது காஃபி வித் காதல் ஒரு ஜாலியான படமாக உருவாவதால் இந்தப் படத்தின் இசைக்கும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது.

யுவனை சிறுவயதில் இருக்கும்போதே தான் பார்த்ததாக சுந்தர்.சி சில சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளை கூறியுள்ளார்.

கெளரவ டாக்டர் பட்டம்… மாநாடு பிஜிஎம்முடன் மாஸ் என்ட்ரி… மகிழ்ச்சியில் க்யூட்டாக சிரித்த யுவன்!

Yuvan Shankar Raja Exclusive Interview: I have no intention of remaking MGR songs. He is a Revolutionary leader and When he came to our house, I was a little boy Says Music Director Yuvan Shankar Raja. He said that I only remember him being around me during my childhood days.