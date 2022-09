ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் இத்தனை பாடல்கள் பாடியுள்ளேன்.. மல்லிப்பூ பாடல் பாடகி மதுஸ்ரீ ஸ்பெஷல் நேர்காணல்!

சென்னை: இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில், ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் நடிகர் சிலம்பரசன், நடிகை சித்தி இதனானி நடிப்பில் வெளிவந்துள்ள படம் வெந்து தணிந்தது காடு.

பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே வெளியாகியுள்ள இப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளனர்.

இப்படத்தில் இடம்பெற்ற மல்லிப்பூ பாடலை பாடிய பின்னணி பாடகி மதுஸ்ரீ நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Vendhu Thaninthathu Kaadu, the Newly released Movie Starring Silambarasan and actress Siddhi Idani in the roles and music by AR Rahman. The film is produced by Wales Film International, which has been released amidst various expectations, has received great response from the fans. Here you can find a special interview of Madhusree, the playback singer who sang the song Malipoo in the film, to our filmbeat channel.