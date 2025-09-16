Get Updates
நயன்தாராவுடன் படம்.. வெற்றிமாறன் பைக் ரைடு.. ஓடிடியில் அந்த படம் ஹிட்.. கவின் ஓபன் டாக்!

By

சென்னை: கிஸ் படத்தின் ரிலீஸுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் நடிகர் கவின் சமீபத்தில் பரத்வாஜ் ரங்கனுக்கு அளித்த பேட்டியில் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார். "சும்மா தோணும்போதுல்லாம் கமா போட்டு கண்டினியூ பண்ணக் கூடாது" என்று அவர் கூறிய கருத்து பலரையும் கவர்ந்தது. கலாச்சாரம் கெட்டுவிடும் என்று பயப்படுபவர்களுக்கும் அவர் பதிலளித்தார்.

கவின், வெற்றிமாறன் பைக்கில் சென்றது எப்படி என்று கேட்டதற்கு, படப்பிடிப்பு முடிந்து வந்தபோது அவர் வண்டியை ஓட்டுகிறேன் என்றார். நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் என்று ஜாலியாக கூறினார். அந்தப் புகைப்படம் படத்தின் புரொமோஷனுக்காக லீக் செய்யப்படவில்லை என்றும், அப்படியிருந்தால் படத்திற்காக சேமித்து வைத்திருப்போம் என்றும் குறிப்பிட்டார். நடிகை நயன்தாராவுடன் நடித்து வரும் படம் குறித்தும் சம்பள பிரச்சனைகள் குறித்தும் கவின் பேசியுள்ளார்.

தன்னை ஒரு ரோம்-காம் ஹீரோவாக நிலை நிறுத்திக்கொள்ள கவின் விரும்புகிறார். அனைத்து ஜானர்களையும் முயற்சி செய்ய ஆசைப்படுவதாகக் கூறினார். "நல்லா நடிக்கணும் என்பது மட்டும் தான் சார் ஆசை" என்று அவர் தனது சினிமா ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தினார். முதல் படத்திற்கும், இப்போது நடிக்கும் படத்திற்கும் பட்ஜெட்டில் நிறைய வித்தியாசம் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

கிஸ் திரைப்படம் ஒரு ஜாலியான ரோம்-காம் என்றும், அதில் ஒரு ஃபேன்டஸி எலிமெண்ட் இருப்பதாக கவின் கூறினார். ஸ்டார் மற்றும் பிளடி பெக்கர் படங்கள் மூலம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை பகிர்ந்துகொண்டார். தயாரிப்பாளருக்கு காசு போய்ச் சேர வேண்டும் என்பது முக்கியம் என்று கவின் குறிப்பிட்டார். அப்போதுதான் தனக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்றார்.

பிளடி பெக்கர் படத்தில் நடித்தபோது, ​​கதை கேட்கும்போதே பிடித்திருந்ததாகவும், ஒரு புதுவித அனுபவமாக இருந்ததாகவும் கவின் கூறினார். சிவபாலன் வித்தியாசமான மேக்கிங் ஸ்டைலை முயற்சித்தார் என்றும் குறிப்பிட்டார். அந்தப் படம் கமர்ஷியலாக வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், அந்த முயற்சியை அவர் பாராட்டினார். ஓடிடியில் அந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று ஹிட் அடித்தது என்றும் கவின் பெருமையுடன் கூறியுள்ளார்.

நயன்தாராவுடன் நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில் இன்னும் முடிவாகவில்லை. ஆனால் அது ஒரு பக்கா ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் என்று கவின் கூறினார். இப்போது இருக்கும் இயக்குநர்களுடன் பணியாற்றுவது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருப்பதாகக் கவின் கூறினார். அவர்களுடன் வேலை செய்வது உற்சாகமாக இருக்கிறது என்றார்.

படத்தின் கதையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, தனக்கு பிடித்திருக்கிறதா, ரசிகர்களுக்குப் பிடிக்குமா என்பதை மட்டுமே பார்ப்பதாக கவின் கூறினார். மற்றவர்களின் கருத்துகளைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை என்றும், தன்னுடைய வேலையைச் சரியாகச் செய்ய வேண்டும் என்பதே முக்கியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

"லைஃப்ல ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா, அதை விட்டுடனும். சும்மா தொட்டுப் பார்த்து கமா போட்டு கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது" என்ற வசனம் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த வசனத்தை எழுதியது விஜய் என்றும் கவின் கூறினார். கமா போடுவதால் யாருக்காவது கெடுதல் என்றால், அது தேவையில்லை என்று கவின் கூறினார்.

சினிமா வாழ்க்கை குறித்துப் பேசிய கவின், ஆரம்பத்தில் பல ஏமாற்றங்களைச் சந்தித்ததாக கூறினார். கதை விவாதங்கள் வரை சென்று, பின்னர் அந்தப் படம் வேறு ஹீரோவை வைத்து எடுக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் நிறைய நடந்தன. அதனால், அனைவரையும் நம்பிவிடக் கூடாது என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக அவர் கூறினார்.

கிஸ் படத்தின் ஃபேன்டஸி எலிமெண்ட் பற்றி பேசிய கவின், ஒரு ஜோடி கிஸ் பண்ணுவதை ஹீரோ பார்த்தால், அவர்களின் உறவு எப்படி ஆரம்பித்து எப்படி முடிகிறது என்பது அவனுக்குத் தெரியும் என்று கூறினார். சென்சார் போர்டு எந்த காட்சியையும் வெட்டவில்லை என்றும், குடும்பத்துடன் பார்க்கும் வகையில் படம் இருக்கும் என்றும் கவின் உறுதியளித்தார்.

இப்போதெல்லாம் ஸ்டார் சிஸ்டம் குறைந்துவிட்டது என்றும், படத்தின் கதை நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே ரசிகர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்றும் கவின் கூறினார். மாஸ்க் படத்தில் வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பதாகவும், அது டாடா, ஸ்டார் படங்களில் இருந்து மாறுபட்ட அனுபவமாக இருக்கும் என்றும் கவின் கூறினார்.

சதீஷ் குமார் ஒரு ஜாலியான இயக்குநர் என்றும், கவலையே இல்லாத மனிதர் என்றும் கூறினார். விடிவி சாருடன் சேர்ந்து நடித்தது ஜாலியாக இருந்ததாகவும், காமெடி காட்சிகளில் விடிவி சார் நிறைய இம்ப்ரோவைஸ் செய்ததாகவும் கவின் கூறினார்.

வாலி படத்தில் அஜித் நடித்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஆசைப்படுவதாக கவின் கூறினார். அந்தப் படத்தில் இரட்டை வேடம் என்பதால், இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது என்றார். கிஸ் படம் தன்னுடைய ரசிகர்களுக்குப் பிடிக்கும் என்று நம்புவதாக கவின் அந்தப் பேட்டியில் தெரிவித்தார். வரும் செப்டம்பர் 18ம் தேதி கிஸ் படம் திரைக்கு வருகிறது.

X