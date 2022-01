நான் விடாமல் ஃபாலோ செய்வது இவரை தான்...ஜெய்பீம் மணிகண்டன் சொன்ன ரகசியம்

சென்னை : ஜெய்பீம் படத்தில் நடித்த மணிகண்டன், தான் யாரை விடாமல் ஃபாலோ செய்து வருகிறார் என்ற ரகசியத்தை ஓப்பனாக தெரிவித்துள்ளார். ஃபிலிமிபீட்டிற்கு அவர் அளித்த ஓப்பனான பேட்டியில் மணிகண்டன் இதை தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெய்பீம் படத்தில் முக்கியமான ராஜாகண்ணு கேரக்டரில் நடித்து, பெரிய அளவில் பேசப்பட்டவர் மணிகண்டன். எழுத்தாளர், நடிகர், இயக்குனர், வசனகர்த்தா, மிமிக்ரி கலைஞர், முன்னாள் ரேடியோ ஜாக்கி என முகங்களைக் கொண்டவர் மணிகண்டன். இவர் விக்ரம் வேதா, விஸ்வாசம், தம்பி, சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு வசனம் எழுதி உள்ளார்.

English summary

Actor Manikandan openly talks about jaibhim movie. He said he was a great fan of Kamalhassan. still he continously followed kamal's work. Jaibhim was directed not for award. They worked for reality.