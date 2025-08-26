ஸ்டாலினை அங்கிள்னுதானே விஜய் சொன்னாரு.. கிராண்ட்ப்பான்னா சொன்னாரு.. மன்சூர் அலி கான் ஓபன் டாக்!
மன்சூர் அலிகான் தமிழ் ஃபிலிமிபீட்டுக்கு அளித்த பேட்டியில், "அவரு ஸ்டாலின் அங்கிள்னு சொன்னா அதுல என்ன தப்பு?" என்று கூறியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அந்த வார்த்தைகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. “ஸ்டாலின் கிராண்ட்ப்பா” என்றா விஜய் சொன்னார் என மன்சூர் அலி கான் சூடான வாதத்தையும் தனது எண்ணத்தையும் வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார்.
நடிகர் மன்சூர் அலிகான், தான் காலையில் நாலு மணிக்கெல்லாம் எப்படி வேலைக்கு எழுகிறேன் என்பது பற்றி பகிர்ந்துகொண்டார். "எங்க அப்பா பழக்கன பழக்கம். காலையில நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு அவர பிடிக்கலாம்னு பாப்பேன்" என்று அவர் கூறினார். அந்த பழக்கம் இன்றும் தொடர்வதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
அவர் ஒரு புதிய ஆல்பம் வெளியிட்டுள்ளார், அதன் பெயர் 'அகம் பிரம்மாஸ்மி'. அது குறித்து பேசுகையில், "உனக்குள்ளேயே கடவுள் இருக்கார், அதுவே நீயே அதுவாகவே நீயும் இருக்கிறாய்" என்றார். சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களில் உள்ள தத்துவங்களை அவர் வியந்து பேசினார்.
மரங்கள் நிழல் தருவது குறித்தும், வெயிலில் காய்ந்து பிற உயிரினங்களுக்கு உதவுவது குறித்தும் அவர் தத்துவார்த்தமாக விளக்கினார். "தலைவர்கள் மரங்கள் மாதிரி இருந்தாவே நாடு சுபிட்சமாக இருக்கும்" என்று மன்சூர் அலிகான் குறிப்பிட்டார்.
அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால், சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு மொழி திரைப்படத்தை எடுக்க விரும்புவதாக கூறினார். "அது ஆயிரம் கோடிக்கு மேல ஆகும். ஹாலிவுட்ல இருந்து அஞ்சலா ஜூலில இருந்து பல பேர் நடிப்பாங்க" என்று தனது விருப்பத்தை தெரிவித்தார்.
'கேப்டன் பிரபாகரன்' படத்தில் எப்படி நடித்தார் என்பதை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டார். இயக்குநர் அவரை பார்த்ததும் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்ததாக அவர் கூறினார். அந்த படத்தில் வில்லனாக நடித்தது தனக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
விஜயகாந்த் பற்றிய நினைவுகளை பகிர்ந்துகொண்ட மன்சூர் அலிகான், அவர் ஒரு சிறந்த மனிதர் என்றும், உடற்பயிற்சிகள் சொல்லித்தருவார் என்றும் கூறினார். அதிகாலையில் எழுந்து வேலை செய்வது விஜயகாந்த் அவர்களால் தான் தனக்கு பழக்கமானது என்றும் அவர் கூறினார்.
சமீபத்தில் நாய்களுக்கு கோர்ட் தடை போட்டது பற்றி கருத்து தெரிவித்த அவர், நாய்கள் எங்கு இருக்க வேண்டுமோ அங்கு இருக்க வேண்டும் என்றார். மேலும், வீடுகளில் வளர்ப்பதால் பல ஆபத்துகள் நேரிடுவதாகவும் அவர் கூறினார்.
அகம் பிரம்மாஸ்மி ஆல்பம் குறித்து பேசிய அவர், அது ஒரு அரசியல் நையாண்டி என்றும், மக்கள் பார்த்து பேச வேண்டும் என்றும் கூறினார். அதில் தவறுகள் இருக்கலாம் என்றும், அது பற்றி தனக்கு தெரியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
கமல்ஹாசன் குறித்து பேசிய மன்சூர் அலிகான், அவர் மருதநாயகம் படத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், கமல்ஹாசன் எம்பி பதவிக்கு மரியாதை சேர்த்தவர் என்றும் அவர் புகழாரம் சூட்டினார். விஜய் முதல் விஜயகாந்த் வரை ஏகப்பட்ட விஷயங்களை மன்சூர் அலி கான் வெளிப்படையாக பேசியதை வீடியோ பேட்டியில் காணலாம்.
