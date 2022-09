இந்த விஷயத்தில் நானும், சிம்புவும் ஒரே மாதிரி..வெந்து தணிந்தது காடு சித்தி இட்னானி எஸ்க்ளுசிவ்!

சென்னை: இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில், ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் நடிகர் சிலம்பரசன், நடிகை சித்தி இத்னானி நடிப்பில் இன்று வெளியாகி இருக்கும் படம் வெந்து தணிந்தது காடு.

பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே வெளியாகியுள்ள இப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் இப்படத்தில் நடித்துள்ள நடிகை சித்தி இத்னானி நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Vendhu Thaninthathu Kaadu Movie Directed by Gautam Vasudev Menon is Releasing Today Worldwide in theatres. The film, which has been released amidst various expectations, has received great response from the fans. Here in this article, you can check the Exclusive Interview with Vendhu Thanitha Kaadu Siddhi Idnani.