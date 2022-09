கரு முட்டையை ஃப்ரீஸ் செய்து வைக்கணும்னு நினைச்சேன்.. சீதா ராமம் நடிகை மிருணாள் தாகூர் பேட்டி!

சென்னை: சீதா ராமம் படம் வெளியானதில் இருந்து யாருடா அந்த சீதா மகாலக்‌ஷ்மி என நடிகை மிருணாள் தாகூர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தையே ஏகப்பட்ட இளம் ரசிகர்கள் வண்டு போல வட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் சீதா ராமம் வெளியான நிலையில், அவரது ஒவ்வொரு போட்டோவையும் எடுத்து ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் செய்து வர்ணித்து வருகின்றனர்.

இப்படி ரசிகர்களை சமீப காலமாக பித்துப் பிடிக்க வைத்துள்ள மிருணாள் தாகூர் குழந்தையை பெற்றுக் கொள்வது பற்றி அளித்த பேட்டி ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

English summary

Mrunal Thakur opens up about how she wants to 'freezing her eggs' in her recent interview. Marathi actress Mrunal Thakur Tollywood debut movie Sita Ramam sucess will make her a top actress in South India also.