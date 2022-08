மினி ஆச்சி ஆன 'பருத்திவீரன் 'சுஜாதா.. விருமாண்டியில் கமல் இவரை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் தெரியுமா?

சென்னை: குணச்சித்திர நடிகை 'பருத்திவீரன் ' சுஜாதாவுக்கு 'மினி ஆச்சி' என்ற பட்டம் சென்னையில் நடந்த விழாவில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கமல் இயக்கி நடித்த ' விருமாண்டி' படத்தின் மூலம் குணச்சித்திர நடிகையாக அறிமுகமான சுஜாதா அதன்பிறகு வந்த 'பருத்திவீரன்' படத்தின் மூலம் பரவலான அடையாளத்தைப் பெற்று, 'பருத்தி வீரன்' சுஜாதா என்று அழைக்கப்படும் அளவிற்குப் புகழ் பெற்றார்.

அதற்குப் பிறகு ஏறக்குறைய அனைத்து கதாநாயகர்களின் படங்களிலும் நடித்து 90-வது படத்தைக் கடந்து 100 -ஐ நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறார் சுஜாதா. இவர் நடித்து அண்மையில் வெளிவந்துள்ள படம் 'ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு'. இப்போது

'கோலிசோடா 1.5 ' மற்றும் பெயரிடப்படாத புதிய ஐந்து படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Paruthiveeran Sujatha opens about her life after receiving Mini Aachi title in a recent Award Function. She started her career in Kamal Haasan Virumandi movie. Now she acted over 90 plus movies.