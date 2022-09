ஃபேமிலி மேன் வெப் தொடரில் தீவிரவாதியாக மக்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டனர்.. நீரஜ் மாதவ் எமோஷனல்!

சென்னை: இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில், ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் நடிகர் சிலம்பரசன், நடிகை சித்தி இத்னானி நடிப்பில் வெளிவந்துள்ள படம் வெந்து தணிந்தது காடு. இப்படம் ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இப்படத்தில் நடிகர் சிலம்பரசனுக்கு இணையாக, நடிப்பில் முத்திரை பதித்துள்ளார் நடிகர் நீரஜ் மாதவ். இவர் ஃபேமிலி மேன் வெப் தொடரில் நடித்தது குறித்து பல தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் நடிகர் நீரஜ் மாதவ் நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Actor Neeraj Madhavan made his mark in acting alongside actor Silambarasan in Vendu Thanindu Kadu. He shared a lot of information about his role in the web series Family Man.In This Case, Check out the Neeraj Madhavan Exclusive Interview with our Filmibeat Channel.