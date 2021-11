டேட்டிங்கிற்கு வயது ஒரு தடை இல்லை… ராஷ்மிகா மந்தனா பளிச் பதில் !

சென்னை : இளைஞர்களின் கனவு கன்னியாக வலம் வரும் ராஷ்மிகா மந்தனா டேங்டிங் செல்வதற்கு வயது ஒரு தடை இல்லை என்று கூறியுள்ளார்.

சூப்பர்ஸ்டார் பட்டம் எனக்கு வேண்டாம் |Actress Rashmika Mandanna Interview|Filmibeat Tamil

பார்த்தவுடன் பற்றிக்கொள்ளும் அம்சமான அழகு , தலை சுற்றவைக்கும் சிரிப்பு என இளைஞர்கள் மனதில் பச் என்று ஒட்டுக்கொண்டவர் ராஷ்மிகா மந்தனா.

2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான கீதா கோவிந்தம் என்ற படத்தில் விஜய் தேவரக்கொண்டாவுடன் இணைந்து நடித்திருப்பார். அந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றது.

English summary

Rashmika Manadanna had spoken about dating a younger guy and what is the one thing that turns off her in a boy.