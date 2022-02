ஓ...இது தான் அர்த்தமா...மாநாடு டைட்டிலுக்கு புது அர்த்தம் சொன்ன டி.ராஜேந்தர்

சென்னை : சிம்பு நடித்த மாநாடு படத்திற்கு அவரது தந்தையும், பிரபல டைரக்டரும், நடிகருமான டி.ராஜேந்தர் இன்று புதிய அர்த்தம் ஒன்றை சொல்லி உள்ளார். இதை கேட்டு ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும், ஓ...இதுக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கா என ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகிறார்கள்.

நடிகர் சிம்பு இன்று தனது 39வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரசிகர்கள், திரையுலக பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு சோஷியல் மீடியா மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். சிம்பு தற்போது நடித்து வரும் பத்து தல, வெந்து தணிந்தது காடு போன்ற படக்குழுவினர் சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு புதிய போஸ்டர்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளனர்.

English summary

On the occassion of Simbu's birthday, his father T.Rajender inagurate the blood donation camp in chennai. Before he spoke to media that god is the only reason behind simbu's maanaadu success. now simbu is in foregin for his upcoming movie vendhu thanindhadhu kaadu.