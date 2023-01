அஜித் தான் அதை கற்றுக்கொடுத்தார்...துணிவு பட நடிகையின் சுவாரசிய பேட்டி!

சென்னை : அஜித் தான் கன்னை எப்படி பிடிப்பது என்று கற்றுக்கொடுத்தார் என துணிவுப்பட நடிகை மஞ்சுவாரியர் பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் குமார் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 11ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.

போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். நீரவ் ஷா இப்படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். படத்தொகுப்பு, விஜய் வேலுகுட்டி. சண்டைக்காட்சிகளை சுப்ரீம் சுந்தர் வடிவமைத்துள்ளனர்.

English summary

Manju Warrier will be seen in Ajith Kumar's Thunivua sa cop. And she performed some riveting action scenes along with Ajith in this film. Manju Warrier interview