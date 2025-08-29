Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

எங்கப்பாவை பார்த்து தான் கமல் அந்த படத்தையே எடுத்தார்.. டி.கே.எஸ் கலைவாணன் ஓபன் டாக்!

By

"அவ்வை ஷண்முகின்னு ஏன் பேர் வச்சாருன்னா தான் போடுற முதல் பெண் வேஷம். அப்பா எப்படி ஒரு பெண் வேடம் போட்டு பேர் வாங்குனாரோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல இங்க ஒரு பேர் வைக்கணும்னட்டு அவ்வை ஷண்முகி அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சாரு," என்று டிகேஎஸ் கலைவாணன் அவர்கள் தந்தை அவ்வை சண்முகம் பற்றி பகிர்ந்துகொண்டது நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது.

டிகேஎஸ் கலைவாணன் தனது தந்தை டி.கே. சண்முகம் அவர்கள் பற்றி ராணி யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில், தன் தந்தை நாடகத்துறையில் ஆற்றிய பங்களிப்பைப் பற்றி விவரித்தார். அவ்வை சண்முகம் அவர்கள் 61 வருடங்கள் நாடகத்திற்காக அர்ப்பணித்தவர் என்பதை அவர் பெருமையுடன் குறிப்பிட்டார்.

Avvai Shanmugam The Tolkappiyar Of Theater
Photo Credit:

கலைஞர் அவர்கள் டி.கே. சண்முகத்தை நாடகத் துறையின் தொல்காப்பியர் என்று சிறப்பித்ததை டிகேஎஸ் கலைவாணன் நினைவு கூர்ந்தார். ஆறு வயதில் நடிக்கத் தொடங்கிய அவரின் தந்தை, தவத்தூர் சங்கரதாஸ் சுவாமிகளிடம் நாடகப் பயிற்சி பெற்றார். சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நாடக உலகின் மகான் என புகழப்பட்டார்.

டி.கே.சண்முகம், டி.கே.பகவதி, டி.கே.முத்துசாமி, டி.கே.சங்கரன் ஆகிய நால்வரும் நாடக நால்வர் என்று அழைக்கப்பட்டனர். வறுமையின் காரணமாக பள்ளிப்படிப்பைத் தொடர முடியாமல் நாடகக் குழுவில் சேர்ந்தார் சண்முகம். பின்னர், தனக்கென ஒரு நாடகக் குழுவைத் தொடங்கினார்.

பெரிய நடிகர்களை வைத்து நாடகம் நடத்துவது சிரமம் எனக் கருதி, சிறுவர்களை வைத்து நாடகம் நடத்தத் தொடங்கினார் சண்முகம். பெண்கள் நடிக்க வராத காலத்தில், சிறுவர்களே பெண் வேடமிட்டு நடித்தனர். சுவாமிகள், சண்முகத்தின் திறமையைக் கண்டு அபிமன்யு சுந்தரி நாடகத்தை எழுதினார்.

1922ல் சுவாமிகள் மறைந்த பிறகு, தத்துவ மீனலோசனி மித்துவ பாலசபா என்ற நாடகக் குழுவை சண்முகம் நடத்தினார். மதுரையில் ஸ்ரீ பாலசண்முகானந்த சபா என்ற சபையை தொடங்கினார். எஸ்.எஸ். ராஜேந்திரன், எஸ்.வி. சகஸ்ரநாமம் போன்ற நடிகர்கள் இங்கு பயிற்சி பெற்றனர்.

சிவாஜி கணேசன் பெண் வேடமிட்டு நடிக்க வந்தபோது, திறமை இருந்தும் வாய்ப்பு கிடைக்காததால் வேறு குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். பின்னர் சிவாஜி புகழ் பெற்ற நடிகரானார். டி.வி. நாராயணசாமி, ஸ்ரீதர் போன்றோரும் இங்கு பயிற்சி பெற்றவர்களே.

ஈரோட்டில் தந்தை பெரியார் அவர்களின் அறிமுகம் கிடைத்த பின்னர் சமூக சீர்திருத்த நாடகங்களை நடத்தினார் சண்முகம். பானபுரத்து வீரன் நாடகம் விடுதலைப் போராட்ட உணர்வை தூண்டும் விதமாக இருந்தது. இதனால் நாடகம் தடை செய்யப்பட்டது.

1948ல் நாடகக் குழுவை நிறுத்திவிடலாம் என நினைத்தபோது, ராஜாஜி அவர்கள் அவ்வையார் நாடகத்தின் மூலம் சண்முகம் நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி வருவதால் நாடகத்தை நிறுத்த வேண்டாம் என்று கூறினார். இதனால் டி.கே.எஸ். நாடக சபா தொடங்கப்பட்டது.

இயக்குநர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் ரத்த பாசம் கதையை முதன் முதலில் சண்முகத்திடம் தான் கூறினார். அந்த கதையை நாடகமாக்கினார் சண்முகம். ஸ்ரீதருக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்து கௌரவித்தார். ரத்த பாசம் திரைப்படம் வெற்றி பெற்றது.

சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைத்தபோதும், தனது பிள்ளைகள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும் என சண்முகம் விரும்பினார். கலைவாணன் என்ற பெயரை என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் நினைவாக வைத்ததாக டிகேஎஸ் கலைவாணன் தெரிவித்தார்.

இசை மீது இருந்த ஆர்வத்தினால் எஸ்.எஸ்.எல்.சிக்கு மேல் டிகேஎஸ் கலைவாணனால் படிக்க முடியாமல் போனது. வேலூரில் இசைப் பேராசிரியர் டி.எஸ். சம்பந்தமூர்த்தி ஆச்சாரியாரிடம் இசை பயின்றார். பின்னர் பி.எஸ்.சி இயற்பியல் முடித்தார் கலைவாணன்.

பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் வேலை கிடைத்த பிறகு, கலைமாமணி விருது கிடைத்தது. எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் கலைவாணனை அழைத்து பாராட்டினார். வேலைக்கு எந்த ஆபத்தும் வராத வகையில் கலைத்துறையில் ஈடுபடலாம் என எம்.ஜி.ஆர் அறிவுரை கூறினார்.

அவ்வை சண்முகம் சாலை பெயர் கலைஞர் ஆட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, எம்.ஜி.ஆர் வந்து அமல்படுத்தினார் என கலைவாணன் கூறினார். அவ்வை சண்முகம் அவர்கள் மீது கமல்ஹாசன் மிகுந்த மரியாதை வைத்திருந்தார், தான் பெண் வேடமிட்டு நடித்த படத்திற்கு அவ்வை சண்முகி என பெயர் வைத்ததற்கு அதுவே காரணம் என கமல் கூறியதாக கலைவாணன் தெரிவித்தார்.

நாடகம்தான் சினிமாவுக்கு அடித்தளம் என கலைவாணன் கூறினார். நாடகத்தில் வசனங்களை மனப்பாடம் செய்யும் திறன் அதிகமாக இருக்கும். தற்போதைய நடிகர்கள் முகபாவனைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கலைவாணன் அறிவுரை கூறினார்.

சிவாஜியின் ராஜபாட் ரங்கதுரை திரைப்படம் அவ்வை சண்முகத்தின் நாடக வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அப்பா தன்னுடைய சுயசரிதையை எழுதிய முதல் நடிகர் என கலைவாணன் பெருமையுடன் கூறினார். அந்த புத்தகம் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் பரிசை பெற்றது.

தந்தையாரின் நினைவைப் போற்றும் வகையில் சங்கரதாஸ் சாமி நினைவு மன்றம் என்ற அமைப்பை கலைவாணன் நடத்தி வருகிறார். சென்னை மாவட்ட மத்திய நூலகத்தில் அவ்வை சண்முகம் கலையரங்கம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை கலைவாணன் முன்வைத்தார்.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X