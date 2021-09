நூறு கோடிக்கு ஏறிய சம்பளம்.. பெரிய ஹீரோக்களை வெளுத்து வாங்கிய வனிதா விஜயகுமார்.. வைரலாகும் வீடியோ!

சென்னை: இயக்குநர் ஆர். கோபால் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள 'அடங்காமை' படத்தின் பிரஸ்மீட் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

அதில் கலந்து கொண்ட தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் விஜய், அஜித், ரஜினி உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் சம்பளம் குறித்து அதிகளவில் பேசி விளாசித் தள்ளினர்.

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் பிரஸ் மீட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய போதும் பெரிய நடிகர்கள் மட்டுமே இங்கே அதிக சம்பளம் வாங்குகின்றனர். ஆனால், சினிமா உலகம் எந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தில் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் கொஞ்சம் கூட கண்டுகொள்ளவே இல்லை என விளாசித் தள்ளிய வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Vanitha Vijayakumar slams top actors huge salary at Adangamai press meet video goes viral in internet. She also request big actors take cares about the Cinema Industry also in the tough times.