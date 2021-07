கணவன், மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும்!?.. வைரல் ஸ்டார் வனிதா பேட்டி!

சென்னை: பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 3ல் கலந்து கொண்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றார் நடிகை வனிதா.

அதை தொடர்ந்து அதே தொலைக்காட்சியில் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு டைட்டில் வின்னராக ஆனார் வனிதா.

தற்போது மீண்டும் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். அதுகுறித்தும் இன்னும் சில விஷயங்கள் குறித்தும் க்ளோஸ் கால் நிகழ்ச்சிக்கு பேட்டியளித்துள்ளார் வனிதா.

English summary

Actress Vanitha Vijayakumar has joined with Actor Powerstar Srinivasan for the first time. She has shared her comments on the movie with us in an interview.