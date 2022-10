நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு..வெற்றிமாறன் தெரியாமல் எதுவும் கூற மாட்டார் திவ்யா துரைசாமி!

சென்னை: மலர் மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் பாலுமகேந்திரன் பட்டறையில் இருந்து வந்த இயக்குநர் மணிசேகர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் சஞ்ஜீவன்.

பில்லியர்ட்ஸ் விளையாட்டை மையமாக வைத்து உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் நடிகர் வினோத் லோகிதாஸ், நடிகை திவ்யா துரைசாமி நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் நடிகை திவ்யா துரைசாமி நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Balu Mahendran Assistant Director Manisekhar directed a movie called Sanjeevan. This Movie is based on the billards game , and actor vinod lokidas & actress divya are playing a lead roles. In this case, actress Divya Duraisamy gave a special interview to our filmibeat channel here.