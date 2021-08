இந்தியன் 2 பட பணிகள் எப்போது தொடங்கும்? மவுனம் கலைத்து மனம் திறந்த கமல்ஹாசன்!

சென்னை: இந்தியன் 2 பட பணிகள் எப்போது தொடங்கும் என்ற கேள்விக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் பதிலளித்துள்ளார்.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் 1996ஆம் ஆண்டு கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான படம் இந்தியன். ஊழல், லஞ்சம் போன்ற சமூக பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட இந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

பெரும் ஹிட்டான இந்தியன் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக இந்தியன் 2 படம் தொடங்கப்பட்டது. இதில் கமல்ஹாசன், காஜல் அகர்வால், பிரியா பவானிசங்கர், சித்தார்த் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

English summary

When Indian 2 movie will be started? Kamal opens up. Kamal says issues will be completed soon and movie will be started soon.