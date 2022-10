பிரகாஷ் ராஜ் ஏன் விவாகரத்து செஞ்சாரு.. அவரது மாஜி மனைவி குறித்து ஜெயந்தி கண்ணப்பன் சொன்னது என்ன?

சென்னை: பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை தன் கணவனுக்காகவும், குழந்தைகளுக்காகவும் தியாகம் செய்கிறார்கள்.

ஆண் பெண் இருவரும் விவாகரத்துக்குப் பின் தங்களது வாழ்க்கையை சீரமைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அடிப்படையில் விவாகரத்துக்குப் பின் பாதிக்கப்படுவது அவர்களின் குழந்தைகள் மட்டுமே என்று ஜெயந்தி கண்ணப்பன் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் வாழ்க்கை குறித்து ALS நிறுவனத்தின் ஜெயந்தி கண்ணப்பன் ரீவைண்ட் ராஜா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:

Women sacrifice their lives for their husbands and children. Both men and women adjust their lives after divorce. But Jayanthi Kannappan has said that basically only their children suffer after divorce.Actor Prakash Raj spoke about the life of Jayanthi Kannappan Rewind Raja of ALS