கார் இருக்குல்ல, எதுக்கு சைக்கிள போனீங்க...நெல்சனின் கேள்விக்கு விஜய்யின் 'நச்' பதில்

சென்னை : விஜய்யின் கலகலப்பான பேட்டியில், அவரை பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு கலாய்த்துள்ளார் டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார். இதனால் விஜய் பேட்டி எப்போ ஒளிபரப்பாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பீஸ்ட் ப்ரொமோஷனின் ஆரம்பமாக டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளது சன் பிக்சர்ஸ்.

10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் பேட்டி.... சில மணிநேரங்களில் 10 லட்சம் வியூஸ்களை தாண்டிய ப்ரமோ!

Due to Beast promotion, Vijay gave an interview with Nelson. This interview will be telecast on Suntv on April 10th at 9 p.m. In this interview, Vijay's funny replies to Nelson's questions attract fans. Lots of likes were received for this promo.