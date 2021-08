மெட்டி ஒலி பார்ட்– 2 வருமா?...நடிகர் விஷ்வாவின் மனம் திறந்த கலக்கல் பேட்டி!

சென்னை : தமிழில் இன்று வரை பல்வேறுவிதமான சீரியல்கள் ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருந்தாலும் இதுவரை மெட்டி ஒலி சீரியலின் சாதனையை எந்த சீரியலாலும் முறியடிக்க முடியவில்லை.

90ஸ் கிட்ஸ்களின் ஃபேவரிட் சீரியல்களில் ஒன்றாக இருந்த மெட்டி ஒலி சீரியல் கிட்டத்தட்ட 811 எபிசோடுகளை தொட்டு வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பப்பட்டு இப்பொழுது மீண்டும் சில தொலைக்காட்சிகளில் மக்களின் பேராதரவுடன் மறு ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் மெட்டி ஒலி சீரியலில் செல்வம் என்ற கதாபாத்திரத்தில் அனைவரையும் கவர்ந்த நடிகர் விஷ்வா சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் மெட்டி ஒலி சீரியல் பற்றிய பல்வேறு சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

Actor Vishwa answered in his special interview that metti oil story is excellent one. director thirumurugan made that in an extradinory manner. but nowadays no one serial story is like metti oli.