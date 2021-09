யப்பா...செம அசத்துதே... அரண்மனை 3 பாடலை வைரலாக்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : அரண்மனை 3 திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான ரட்டபட்டா வெளியான இரண்டே நாளில் 1மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளது.

சார்பட்டா பரம்பரை படத்திற்கு பிறகு ஆர்யா ரசிகர்களின் வட்டாரம் விரிவடைந்துள்ளதால், அவரது ரசிகர்கள் இந்த பாடலை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

இந்த படத்தில் முதன்முறையாக ஆர்யா பேயாக நடித்துள்ளதால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

முதல் முறையாக வெப் சீரிஸில் நடிக்கும் மனோ பாலா.. டைட்டிலே டக்கரா இருக்கே!

English summary

'Aranmanai 3' which has been awaiting release for a while now. The film has Arya, Andrea and Raashi Khanna in the lead roles.