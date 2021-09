அடித்து நொறுக்கும் ‘எனிமி’ 2 வது பாடல்.... கேட்டு ஆட்டம்போடும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : எனிமி திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான டும் டும் பாடல் வெளியாகி அனைவரையும் ஆட்டம் போடவைத்துள்ளது.

இப்படத்தில் விஷால்,ஆர்யா, மம்தா மோகன்தாஸ், மிருணாளினி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார், ஆர்.டிராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த நிலையில், டப்பிங் பணிகள் தற்போது தொடங்கி உள்ளன.

