குக் வித் கோமாளி அஸ்வினின் அட்டகாசமான ‘உருட்டு’ பாட்டு ரிலீஸ்.. சிவாங்கியும் புகழும் கலக்குறாங்க!

சென்னை: குக் வித் கோமாளி பிரபலம் அஸ்வின் ஹீரோவாக நடித்து வரும் என்ன சொல்ல போகிறாய் படத்தின் 'உருட்டு' லிரிக் வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

குக் வித் கோமாளி புகழ் மைக்கை பிடித்து பாட ஆரம்பிக்க ரசிகர்கள் இன்பதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்து விட்டனர்.

சிவாங்கியின் க்யூட் வாய்ஸால் பாடல் வேற லெவல் கல்யாண செலிபிரேஷனாகவே மாறி விட்டது.

English summary

Cook with Comali Ashwin’s Enna Solla Pogirai movie Uruttu lyric video out now. Sivaangi and Pugazh done so many special things for their best friend Ashwin Kumar.