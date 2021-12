இளையராஜா எழுதி, இசையமைத்த 'மாயோன்' படப் பாடல்... குவியும் வியூஸ்...

சென்னை: இளையராஜா எழுதி, இசையமைத்த 'மாயோன்' படப் பாடல் இணையத்தில் வெளியான 48 மணி நேரத்திற்குள் ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட வியூஸ்களை குவித்து சாதனை படைத்து வருகிறது.

கர்நாடக இசை உலகில் முன்னணி வாய்ப்பாட்டு கலைஞர்களாக வலம்வரும் ரஞ்சனி - காயத்ரி ஆகிய இருவரும் இணைந்து, முதன்முதலாக இளையராஜாவின் இசையில் 'மாயோனே மணிவண்ணா...' எனத்தொடங்கும் 'மாயோன்' படப் பாடலுக்கு பின்னணி பாடியிருக்கிறார்கள்.

சிபியை அலேக்காக தூக்கிய மனைவி.. கூட்டத்தில் அந்த விஷயத்தை சொல்லி அசிங்கப்படுத்திட்டாங்களே!

அண்மையில் வெளியான இந்தப் பாடலை கேட்ட ரசிகர்கள் பலரும், இளையராஜாவின் குரலில் இதற்கு முன்னர் வெளியான 'ஜனனி ஜனனி...' எனத் தொடங்கும் பாடலுக்குப் பிறகு, இளையராஜா எழுதி இசையமைத்த 'மாயோனே மணிவண்ணா...' என்ற பாடல் அனைவரது கவனத்தையும் கவர்ந்து இருக்கிறது என கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Maestro Ilayaraja's Maayonae title track Accumulating Views. Written and composed by Ilayaraja, the song 'Maayonae' has garnered over a million views within 48 hours of its release on the internet.