வீச்சருவா ஏந்திய குல சாமியா மாறிய ரஜினிகாந்த்.. வெளியானது அண்ணாத்த படத்தின் வா சாமி பாடல்!

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த படத்தின் நான்காவது பாடலான 'வா சாமி' தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளை திருவிழாவாக்க ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த திரைப்படம் வெளியாகிறது.

பேய் படங்களில் ட்ரெண்டிங்கை ஏற்படுத்திய பீட்சா படம்... 9 ஆண்டு கொண்டாட்டம்!

இதுவரை அண்ணாத்த படத்தின் 3 பாடல்கள் மற்றும் ஒரு டீசர் வெளியான நிலையில், 4வது பாடலான வா சாமி பாடல் தற்போது கூஸ் பம்ப்ஸ் கொடுத்து வருகிறது.

English summary

Rajinikanth’s Annatthe 4th single Vaa Saamy just now out on digital platforms. Massive and Powerful lyrics and song for Super Star to storm for this Diwali.