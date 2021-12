நெஞ்சை தொடும் அம்மா பாடல்...வலிமை செகண்ட் சிங்கிள் வெளியானது

சென்னை : டைரக்டர் ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள படம் வலிமை. போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் வலிமை படம் 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

வலிமை படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக், மோஷன் போஸ்டர் ஆகியன ஜுலை மாதம் வெளியிடப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து ஃபஸ்ட் க்ளிம்ப்ஸ், ஃபஸ்ட் சிங்கிள் ஆகியன வெளியிடப்பட்டன. இவை அனைத்தையும் அஜித் ரசிகர்கள் வேற லெவலில் தாறுமாறாக ஹிட் ஆக்கினர்.

Valimai second single mother song was today released by producer boney kapoor. this song was penned by vignesh shivan and music composed by yuvan shankar raja. this song was song by sid sriram. ajith fans celebrate this song also.