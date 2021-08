இரண்டே நாட்களில் 10 மில்லியன் பார்வையாளர்கள்... ராக்கெட் வேகத்தில் வைரலாகும் "நாங்க வேற மாறி"

சென்னை: நடிகர் அஜித்குமார் நடித்து வரும் வலிமை படத்திலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் நாங்க வேற மாறி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது..

உனக்கென்ன உனக்கென்ன பாடலுக்குப் பிறகு அஜித்தின் வாழ்க்கைத் தத்துவங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்த பாடல் அதிக கவனத்தைப் பெற்று தொடர்ந்து வைரல் ஆகி வந்தது.

இந்த நிலையில் பாடல் வெளியான இரண்டே நாட்களில் இப்பொழுது 10 மில்லியன் பார்வையாளர்களை தொட்டு சாதனை படைத்து வருகிறது.

English summary

Ajith's Valimai team has released first single recently. The song has become viral and raging like fire in social media, has reached 10 million viewers within 2 days.