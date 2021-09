பாக்யராஜ் ஆபீஸ் வாசலில் வாய்ப்பு கேட்டு பல நாள் நின்று இருக்கிறேன்.. யோகி பாபு உருக்கம்!

சென்னை: இயக்குநர் பாக்யராஜ் ஆபிஸில் பல நாட்கள் வாய்ப்பு கேட்டு நின்றிருந்ததாக நடிகர் யோகி பாபு உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் நடிகர் யோகி பாபு. முன்னணி நடிகர்கள் பலரின் படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

ஏராளமான படங்களை கைவசம் வைத்துள்ள யோகி பாபு படு பிஸியாக உள்ளார். ரஜினிகாந்த், அஜித், விஜய், விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன் என முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து வருகிறார் யோகி பாபு.

English summary

Yogi Babu heartfelt speech in Murungaikkai Chips movie audio launch. Yogi babu says he never forget his past life and recalled his old memories of searching chance in Cinema.