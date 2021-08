மங்காத்தா 10 ஆண்டுகள் நிறைவு.. இணையதளத்தை தெறிக்க விடும் அஜித் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை : இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவின் இயக்கத்தில் உருவான மங்காத்தா திரைப்படத்தில் அஜித் நெகட்டிவ் ரோலில் நடித்து மிரட்டியிருப்பார்.

த்ரிஷா, ஜெயப்பிரகாஷ் ,பிரேம்ஜி அமரன், மகத் ,வைபவ், ராய் லக்ஷ்மி என பலர் நடித்திருந்த இந்தப் படம் அஜித்திற்கு 50வது படமாக வெளியானது.

ஆபாச பட விவகாரம்.. அவரு காசு ஒரு பைசா வேண்டாம்.. குந்தைகளுடன் கணவரை பிரியும் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி!

யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசையில் பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட் வெற்றி பெற படத்தின் வசூல் பாக்ஸ் ஆபீசை தெறிக்க விட்டது. இந்த நிலையில் இன்றோடு மங்காத்தா திரைப்படம் வெளியாகி 10 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுவதை ஒட்டி ரசிகர்கள் இணையதளத்தில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

