1000 கோடி கிளப்பில் இணைந்த இந்திய படங்கள்... தமிழ் படம் இருக்கா ?

சென்னை : 1000 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்த இந்திய படங்களின் பட்டியலில் தற்போது நான்காவதாக கேஜிஎஃப் 2 படம் இணைந்துள்ளது. இந்த தொடர்ந்து வசூலை வாரி குவித்து வருவதால் முதலிடத்தை பிடிக்குமா என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

உலக அளவில் 1000 கோடிகளை வசூல் செய்யும் படங்களின் பட்டியல் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக தென்னிந்திய மொழிகளில் எடுக்கப்படும் படங்களில் பலவும் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற்று, மிக விரைவில் 1000 கோடி கிளப்பில் இணைந்து வருவது பலரையும் ஆச்சரியும் ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகிறது.

English summary

After Dangal, Baahubali 2, RRR now KGF 2 also joined in 1000 crore club Indian movies list. In this list one hindi movie, one kannada movie, 2 telugu movies are there. Not a single tamil or malayalam movie in this list. Netizens asked that why not a single tamil movie in this list. Is lack of talented directors in tamil cinema.