கொரோனாவின் போது எழுந்த சர்ச்சை… 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணித்த எஸ்பி ஜனநாதன்… 16 இயர்ஸ் ஆஃப் ஈ

சென்னை: ஜீவா, நயன்தாரா, கருணாஸ், பசுபதி, ஆசிஸ் வித்யார்த்தில் நடிப்பில் 2006ல் வெளியான திரைப்படம் ஈ.

மறைந்த இயக்குநர் எஸ்பி ஜனநாதன் இயக்கத்தில் வெளியான ஈ திரைப்படம், மருத்துவ உலகின் பல மர்மங்களை உடைத்துப் பேசியது.

கொரோனா பரவலின் போது மக்களிடம் எழுந்த பல சந்தேகங்களையும் ஈ படத்தில் பேசியிருந்தார் இயக்குநர் எஸ்பி ஜனநாதன்.

English summary

SP Jananathan directed E movie was released in 2006. Jiiva, Nayanthara, Pasupathy, and others acted in this film. It has been 16 years since the release of the movie E, which broke many mysteries of the medical world.