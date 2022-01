‘இது நானா’ குதித்து கொண்டாடிய சிறுவன்... Walt Disney-ன் ‘என்காண்டோ’ படத்தின் சுவாரஸ்ய சம்பவம்

நியூயார்க் : வால்ட் டிஸ்னி தயாரிப்பில் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியான படம் என்காண்டோ.

அனிமேஷன் படமாக வெளியாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் கேரக்டர்கள் அனைத்தும் சிறுவர்கள் முதல் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

இந்தப் படத்தையொட்டி தற்போது சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது.

English summary

The Encanto movie has been released and has received excellent reviews. In this case, an interesting incident has taken place in the United States with this film. A 2 year old boy has the resemblance of Encanto movie character.