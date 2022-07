சூர்யா 41 பட டைட்டில் "வணங்கான்"...பாலா பிறந்தநாள் ட்ரீட்டாக அறிவிப்பு

சென்னை : டைரக்டர் பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வரும் சூர்யா நடித்து வரும் படத்திற்கு சூர்யா 41 என தற்காலிகமாக டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பிதாமகன் படத்திற்கு பிறகு சூர்யா - பாலா கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ள இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.

ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்து வரும் இந்த படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் கன்னியாக்குமரி மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டது. இந்த படத்தில் சூர்யா மீனவர் ரோலில் நடிப்பதாக தகவல் வெளியானது.

விக்ரம், ராக்கெட்ரி என வரிசையாக சூர்யா கெஸ்ட் ரோலில் நடித்து வரும் படங்கள் கவனத்தை ஈர்த்து, ரசிகர்களிடம் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில்,பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா மீண்டும் நடிக்கிறார் என்ற சூர்யா 41 படமும் அனைவராலும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக மாறி உள்ளது.

On the occassion of director Bala's birthday Suriya announced that Suriya 41 movie titled as Vanagaan. 2D entertainment released first look of the movie with title. This movie was titled in telugu version as Achaludu.