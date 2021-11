கமல் வேலையை பார்த்த வருண்... காப்பாற்றப்பட்ட சிபி, மதுமிதா, ஐக்கி

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று 35 வது நாளை எட்டி உள்ளது. இதுவரை நமிதா மாரிமுத்து, நாடியா சாங், சின்ன பொண்ணு, அபிஷேக் ராஜா ஆகியோர் போட்டியில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர்.

அடுத்தடுத்த படங்களின் ரிலீஸ் பற்றி அப்டேட் கொடுத்த சூர்யா... கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது வாரத்தில், அடுத்த வார கேப்டன் டாஸ்கில் போட்டியிட போகிறவர்களை தேர்வு செய்வதற்கான போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து தீபாவளி கொண்டாட்டம், வீட்டிற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களின் வருகை என களைகட்டியது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode,instead of kamal, varun announces the saved contestants. today sibi, iykki and madhumitha are saved and remaining 4 contestants are waiting for announcement.