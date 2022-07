ஷாருக்கானை கவர்ந்த விஜய் சேதுபதி படம்...எதுக்கு இப்படி பாராட்டியிருக்கார் தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட் மட்டுமல்ல, டோலிவுட், பாலிவுட் என அனைத்து மொழி டைரக்டர்கள், தயாரிப்பாளர்களின் முதல் தேர்வு விஜய் சேதுபதியாக தான் இருந்து வருகிறார்.

அனைத்து மொழிக்காரர்களும் தங்களின் படத்தில் விஜய் சேதுபதி தான் வில்லனாக நடிக்க வேண்டும் என கேட்டு வருகின்றனர். இதனால் பிஸியான நடிகராக மட்டுமல்ல பான் இந்தியன் வில்லனாக விஜய் சேதுபதி மாறி வருகிறார்.

தெலுங்கில் அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் புஷ்பா 2 படத்தில் நடிக்க விஜய் சேதுபதியிடம் பேசி வருகிறார்கள். இதே போல் இந்தியில் ஷாருக்கான் நடிக்கும் ஜவான் படத்திலும் இவர் தான் வில்லனாக நடிக்க உள்ளார்.

விஜய்சேதுபதி வில்லன் மெட்டீரியல் தான்.. ஹீரோ கிடையாது.. மாமனிதனை வம்புக்கு இழுத்த ப்ளூ சட்டை மாறன்!

English summary

The King Khan who was the chief guest addressed the Makkal Selvan as "The most wonderful actor I have seen in my life". Now its going to be a big faceoff between Vijay Sethupathi and SRK in 'Jawan' and knowing Atlee he will surely make it worthwhile for both their fans.