இசை ரோஜா முதல் ஆஸ்கர் ராஜாங்கம் வரை: சர்வதேச எல்லைகளைக் கடந்த ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் 30 ஆண்டுகள்

சென்னை: 1992; வெளியான 'ரோஜா' படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார் ஏ.ஆர். ரஹ்மான்.

மணிரத்னம் இயக்கியிருந்த 'ரோஜா' படத்தில் அரவிந்த் சுவாமி, மதுபாலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்த முதல் படத்திலேயே, தேசிய விருது வென்று சாதனைப் படைத்தார்.

