200 கோடி மோசடி புகழ் சுகேஷ் தமிழ் தொலைக்காட்சியின் உரிமையாளரா? மேலும் 4 நடிகைகளுக்கும் தொடர்பு

டெல்லி: 200 கோடி ரூபாய் மோசடி உட்பட மேலும் 10 மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடையவர் சுகேஷ் சந்திரசேகர்.

மோசடி வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

சுகேஷ் சந்திராவுடன் பாலிவுட் நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், மேலும் 4 நடிகைகள் இதில் சிக்கியுள்ளனர்.

English summary

Sukesh Chandrasekhar is involved in the 200 crore rupees money laundering case and he has been arrested and imprisoned. He has several more fraud cases pending against him. It has been reported that 4 actresses met Sukesh Chandrasekhar is in jail and received some costly gifts