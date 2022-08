சகலமும் அறிந்த கமலின் சகலகலா வல்லவன்: 40 ஆண்டுகளாக ரசிகர்களை கிறங்கடித்து வரும் கமர்சியல் கண்டெய்னர்

சென்னை: கமலின் நடிப்பில் பல வெற்றிப் பெற்றாலும், சில படங்கள் தான் அவரை எல்லா தரப்பு ரசிகர்களிடமும் கொண்டு சென்றது.

கமலின் சூப்பர் ஹிட் கமர்சியல் படங்களின் எண்ணிக்கை, விரல் விட்டு எண்ணிவிடும் அளவுக்கு குறைவு தான்.

அப்படி அவருக்கு மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுத்த படங்களில் 'சகலகலா வல்லவன்' ரொம்பவே முக்கியமான திரைப்படம்.

'Sakalakala Vallavan' is one of the films that got Kamal a lot of acceptance from fans from all categories. Kamal fans are celebrating 40 years since the release of this film ( கமலுக்கு அனைத்துதரப்பு ரசிகர்களிடமும் வரவேற்பை பெற்றுக்கொடுத்த படங்களில் ‘சகலகலா வல்லன்’ முக்கியமானது. இந்தப் படம் வெளியாகி இன்றோடு 40 ஆண்டுகள் ஆனதை கமல் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.)