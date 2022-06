தன்னை தானே செதுக்கியவன்...இணையத்தை அதிர வைத்த மாஸான விஜய்யின் பிறந்தநாள் காமன் டிபி

சென்னை : விஜய் தனது 48 வது பிறந்தநாளை ஜுன் 22 ம் தேதி கொண்டாட உள்ளார். இந்த பிறந்தநாளை வேற லெவலில் கொண்டாட ரசிகர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

அப்பாவும், பிரபல டைரக்டர், தயாரிப்பாளரான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரால் குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் விஜய். விஜயகாந்த், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட டாப் ஹீரோக்களுடன் இணைந்து நடித்த விஜய், நாளைய தீர்ப்பு படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார்.

நடிகர், பாடகர், நடன கலைஞர் என பரிமாணங்களால் ரசிகர்ளின் மனங்களைக் கவர்ந்த விஜய், இன்று இளைய தளபதியாக, தளபதியாக ரசிகர்கள் மனங்களில் இடம்பிடித்துள்ளார். சினிமாவில் படிப்படியாக உயர்ந்து இன்று ரஜினி, கமலுக்கு அடுத்தபடியாக டாப் ஹீரோ என்ற அந்தஸ்தை பிடித்துள்ளார்.

English summary

Due to Vijay's 48 th birthday celebration, 48 celebrities released Vijay's birthday common DP. This is celebrated by vijay fans as festival. Because of this #Thalapathy48BirthdayCDP hastag becomes trending in twitter.