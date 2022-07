48 வயது நடிகையை படுக்கைக்கு அழைத்த 24 வயது தயாரிப்பாளர்

சென்னை : தமிழ், மலையாளம், கன்னட மொழிகளில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் சார்மிளா. 1979 ம் ஆண்டு சிவாஜி கணேசன் நடித்த நல்லதொரு குடும்பம் என்ற படத்தின் முலம் நடிகையானவர்.

பிறகு 1991 ல் வெளியான ஒயிலாட்டம் என்ற படத்தில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி பிரபலமானார். அதற்கு பிறகு தமிழ், மலையாள மொழிகளில் ஏராளமான படங்களில் நடித்தார்.

சினிமாவிற்கு நடிக்க வந்த சில ஆண்டுகளிலேயே மலையாள நடிகர் கிஷோர் சத்யா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால் அவருக்கு பல பெண்களுடன் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்ததால் அவரிடம் இருந்து விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தார் சார்மிளா.

English summary

48 year old actress Sharmila has opened up on the sexual harassment and casting couch experiences she has faced.The producers all aged around 24 initially addressed her as "Chechi" meaning elder sister but after three days they approached her assistant and offerred rupees fifty thousand for sexual favors.