78 வயசுல பெருசு செய்த வேலை..பாலியல் குற்றத்தில் சிக்கிய ஸ்க்விட் கேம் நடிகர்..இந்த வயசுல இது தேவையா?

சியோல்: கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 17ம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்ற ஸ்க்விட் கேம் வெப் சீரிஸ்.

இந்த வெப் சீரிஸில் நடித்த 78 வயதான ஓ யோங்-சு கேரக்டர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

ஸ்க்விட் கேம் தொடரின் இரண்டாம் பாகம் விரைவில் வெளியாகும் எனக் கூறப்படும் நிலையில், ஓ யோங்-சு மீதான குற்றச்சாட்டு தென்கொரியாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The Squid Game web series that was released on Netflix has received a huge response from fans. The 78-year-old O Yeong starred in the series. Now he has been accused of sexual harassment by a young woman. The issue has become controversial in Korea.