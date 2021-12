புர்ஜ் கலிஃபாவில் ஒளிபரப்பான 83 பட டிரைலர்...ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

மும்பை : இந்திய அளவில் எதிர்பார்க்கப்படும் பான் இந்தியன் மூவியாக இருப்பது 83 படம். இந்த படம் தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் 3டி.,யில் டிசம்பர் 24 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையே 1983 ம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டை மையமாக வைத்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கபில் தேவ் தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றியது, அப்போது இந்திய அணி இருந்த சூழல் ஆகியவற்றை சொல்வதாக இந்த படம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Recently 83 movie trailer lights up in Dubai's burj khalifa. ranveer singh, deepika, kapildev, sunil gavasker and others. now this video goes viral in social media. 83 movie will be released on december 24th in languages like tamil, hindi, telugu, malayalam, kannada and 3d version.