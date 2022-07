இரவின் நிழல் படத்துக்கு இப்படியொரு சோதனை வந்துடுச்சே.. பார்த்திபன் மற்றும் அவரது மகள் மீது வழக்கு

சென்னை: இரவின் நிழல் படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரிய வழக்கில் நடிகர் பார்த்திபன் மற்றும் அவரது மகள் பதிலளிக்க சென்னை வணிக நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் டீசர் வெளியீட்டு விழாவுக்கு கூட வர முடியாத நிலையில், நடிகர் பார்த்திபன் இரவின் நிழல் படத்திற்கான புரமோஷன் பணிகளை தீவிரமாக செய்து வருகிறார்.

ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7 படத்தைத் போலவே இந்த படத்தையும் மக்கள் விருது படம் என்கிற ரீதியில் ஒதுக்கி விடுவார்களோ என்கிற அச்சம் இருப்பதால், பல யூடியூப் சேனல்களுக்கும் அவர் பேட்டி அளித்து வருகிறார்.

“நன்றி சின்னவரே“.. உதயநிதியை சூசகமாக பாராட்டிய பார்த்திபன்!

English summary

A Case filed against on Parthiban and his daughter and claims hold the Iravin Nizhal release for not paying money for cinematography instruments by Akira productions.